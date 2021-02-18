5 kat büyüttü! Karaman'da babası ölünce işleri devraldı! 19 ülke sıraya girdi

Zor bir zamanda şirket başına geçtiğinden bahseden Yiğiter "Şirketin başına geçtiğimde 24 yaşındaydım, tecrübem yoktu. Sektörde çok güçlü firmalar vardı ama çalışanlarımızın özverileri sayesinde şirketimizi belli bir noktaya getirdik" diye konuştu.