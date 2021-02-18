5 kat büyüttü! Karaman'da babası ölünce işleri devraldı! 19 ülke sıraya girdi
KARAMAN'da yaşayan 30 yaşındaki Alper Yiğiter, babası ölünce devraldığı atölyede şimdi dünyaya ihracat yapıyor.
Karaman'da 2015 yılında babasının vefat etmesi sonucu genç yaşında şirketin başına geçmek zorunda kalan 30 yaşındaki Alper Yiğiter, 19 ülkeye makine ihracatı yapıyor. Karaman OSB'de faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yiğiter işletmelerinin 2011 yılında babası Rüstem Yiğiter tarafından kurulduğunu söyledi.
Şirket olarak anahtar teslimi kek üretim hatları, bisküvi sandviçleme ve çikolata kaplama makineleri ile ürünleri paketleme makinelerine otomatik besleme sistemleri yaptıklarını ifade eden Yiğiter, babasının, 20 yılı aşkın üretim tecrübesini projelere aktararak firmayı kısa sürede büyüttüğünü bildirdi.
Yiğiter, firma hızlı şekilde büyürken 2015 yılında babasını elim bir motosiklet kazasında kaybettiklerini belirterek "Ben eğitimimi uluslararası finansman dalında aldım. Makina üretimi alanında hiçbir birikimim olmamasına rağmen firmanın başına geçmek zorunda kaldım." dedi.
Zor bir zamanda şirket başına geçtiğinden bahseden Yiğiter "Şirketin başına geçtiğimde 24 yaşındaydım, tecrübem yoktu. Sektörde çok güçlü firmalar vardı ama çalışanlarımızın özverileri sayesinde şirketimizi belli bir noktaya getirdik" diye konuştu.