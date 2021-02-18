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Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada nüfus dağılımına göre, en yüksek ve en düşük vaka sayılarının görüldüğü ileri açıkladı. O beş il şu şekilde; Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika açıklaması yayımlandı. Bakan Koca vaka sayılarına göre artan iller tek tek açıkladı. İşte o açıklama;

"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."

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