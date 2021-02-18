Pendik'te kar küreme ekibinin aracın camına bıraktığı not duygulandırdı

Sabah uyandığında aracının camına bırakılan notu gören Yemliha Yıldırım duygulu anlar yaşadı. Yıldırım, bırakılan notu sosyal medya hesabından paylaşarak Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e ve Pendik Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Yıldırım daha sonra notta yazan numara ile iletişime geçti. Sosyal medyada gündem olan notun ardından Pendik Belediyesi de aracının aynası kırılan vatandaş için yeni bir ayna alarak kendisine teslim etti.