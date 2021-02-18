Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili CHP ve İYİ Parti'nin eleştirilerine tepki göstererek, "her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gara'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 vatandaşımızla ilgili muhalefet partilerinin suçlamalarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, "Gara’da devleti karalamak terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil terörist Karayılan’ın dilidir." ifadelerini kullandı.

"Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir"

Terör örgütü PKK'yı ve HDP yerine devletin ve iktidarın suçlanmasını eleştiren Bahçeli, "Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur."