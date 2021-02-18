Antalya'da 'Rüya evlilik' Kaan Bozkurt'un cinnetiyle bitti! Aşklarını böyle anlatmışlar
ANTALYA'da 'Rüya evlilik' cinayet ve intiharla sonuçlandı. Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt cinnet getirip diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u (38)öldürdü, sonra intihar etti. Aralarında 20 yaş bulunan çiftten geriye, magazin dergisine anlattıkları kaldı. Gamze, Yusuf'ta kendisini en çok etkileyen 2 özelliği böyle ifade etmiş.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları öne sürülen Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt, dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Kızları kreşten dönünce...: Olay, çiftin kızlarının akşam saatlerinde kreşten eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt’un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çift ekipler geldiğini yaşamını yitirmişti.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt’un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.
Cinnet getiren koca aşkını böyle anlatmış
Bozkurt çifti, Antalya'da yayımlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında, kapak konusu olarak yer almıştı. 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla yayımlanan röportajda, Bozkurt çifti tanışma hikayelerini, aşklarını anlattı. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşiyle nasıl tanıştıklarını şu sözlerle ifade etti:
Sene 2016, aylardan haziran. Gamze Hanım'ı Facebook'tan ekledim. Tüp bebek uygulaması yapmam dikkatini çekmiş, çünkü kız kardeşi 7 kez başarısız tüp bebek tedavisi olmuş. Bana mesaj yazdı, kardeşinin bulgularını yolladı. Böylece bir yıl kadar görüştük. Bu süreçte yüz yüze hiç görüşmedik ama sürekli iletişim halindeydik. İkimiz de 1 yıl birbirimize platonik bir şeyler hissetmişiz.