Antalya'da 'Rüya evlilik' Kaan Bozkurt'un cinnetiyle bitti! Aşklarını böyle anlatmışlar

Cinnet getiren koca aşkını böyle anlatmış

Bozkurt çifti, Antalya'da yayımlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında, kapak konusu olarak yer almıştı. 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla yayımlanan röportajda, Bozkurt çifti tanışma hikayelerini, aşklarını anlattı. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşiyle nasıl tanıştıklarını şu sözlerle ifade etti:

Sene 2016, aylardan haziran. Gamze Hanım'ı Facebook'tan ekledim. Tüp bebek uygulaması yapmam dikkatini çekmiş, çünkü kız kardeşi 7 kez başarısız tüp bebek tedavisi olmuş. Bana mesaj yazdı, kardeşinin bulgularını yolladı. Böylece bir yıl kadar görüştük. Bu süreçte yüz yüze hiç görüşmedik ama sürekli iletişim halindeydik. İkimiz de 1 yıl birbirimize platonik bir şeyler hissetmişiz.