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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İngiltere'de çarpıcı araştırma! Koronavirüs DNA'daki 5 genle bağlantılı çıktı

İnsan DNA’sında bulunan 5 genin koronavirüsü şiddetli geçirmeyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan araştırmada, bu beş gene sahip kişilerde antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin oluştuğu belirlendi.

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Bilim dünyasında koronavirüs ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürerken bilim insanları, Covid-19 virüsüne yakalanma riski taşıyan kişileri tedavi edecek ilaçlar üzerine çalışırken DNA’da bulunan beş anahtar genin şiddetli koronavirüs ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Edinburg Üniversitesi tarafından İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, 208 yoğun bakım ünitesindeki 2 bin 700 koronavirüs hastası incelendi. Hastaların DNA’sını inceleyen ekip, beş genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğunu açıkladı.

Araştırmanın eşbaşkanlığını yapan Edinburgh Üniversitesi'nde kritik bakım tıbbında akademik bir danışman olan Kenneth Baillie, "Sonuçlarımız, hangi ilaçların klinik testler için listenin en üstünde olması gerektiğini hemen vurguluyor" dedi.

Bu 5 gende risk büyük!

Baillie, “IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 ve CCR2 olarak adlandırılan genler, neden bazı insanların koronavirüs olup bazılarının olmadığını kısmen açıklıyor” ifadelerini kullanırken Nature dergisinde yayınlanan bulgulara göre, tespit edilen belirli genlere uygulanacak potansiyel ilaç tedavilerinin virüsü engelleyebileceği belirtildi.

INFAR2 geni riskin yanında avantaj olabilir

Kenneth Baillie, “koronavirüsü genler yardımıyla engelleyebilmemiz sağlayacak ilaçlar arasında en fazla potansiyele sahip olanlar, Eli Lilly tarafından da geliştirilen artrit ilacı, baricitinib'i içeren Jak inhibitörleri adı verilen bir anti-inflamatuar ilaç sınıfıdır” şeklinde konuşurken Baillie'nin ekibi ayrıca, INFAR2 geninin aktivitesindeki artışın, Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini, çünkü muhtemelen interferon ile tedavinin etkisini taklit edeceğini belirtti.

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