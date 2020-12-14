Galatasaray ve Fenerbahçe Pastore için transfer yarışında!

Galatasaray ve Fenerbahçe devre arası transfer yarışına giriyor... İki ezeli rakibin, Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Pastore’yi istediği öne sürüldü.

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Galatasaray'a Javier Matias Pastore iddiası... Sarı-Kırmızılılar transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yabancı basın hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız Pastore'yi gündemine aldığını öne sürdü. Roma'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Kalça ameliyatı geçirdi

Takvim'in haberine göre Pastore geçirdiği kalça ameliyatı sonrasında bu sezon Roma'da hiç forma giyemedi. Pastore'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında.

Öncelik kiralama

Geçtiğimiz sezon 15 maça çıkan ve 1 asist üreten Pastore'nin sözleşmesi 2023 Haziran ayında bitecek. Bu oyuncu için önce kiralama teklifi yapılması bekleniyor.