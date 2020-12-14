Güneş tutulması ne zaman Türkiye'den izlenecek mi saat kaç?

2020 yılının son ve en önemli gök olayı güneş tutulması bugün yaşanacak. Tam güneş tutulması şeklinde yaşanacak doğa olayı birçok ülkeden izlenecek. Peki güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, Türkiye saati ile güneş tutulması saat kaçta olacak?

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2020 yılını geride bırakmaya sadece günler kala yılın en önemli ve büyük gök olayı bugün yaşanacak. Tam güneş tutulması bugün 13.34'te başlayacak ve birçok ülkeden izlenebilecek. Peki tam güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta güneş tutulması yaşanacak?

Gök olayı tutkunlarının yakından takip ettiği Güneş tutulmasının başlamasında saatler kaldı. 2020 yılı takviminde bu yıl 1'i tam tutulma olmak üzere 2 Güneş, 4 parçalı Ay tutulması yaşanacağı bilgisi verilmişti. Yılın son tutulması 14 Aralık Pazartesi günü Güneş’te gerçekleşecek.

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.

Hangi ülkelerden görünecek: 2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.

Tam Güneş tutulması nedir: Ay’ın Güneş’i Dünya’dan DİSK halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş’in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay’ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş’in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.