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Gidecek mi kalacak mı? Erol Bulut'un kaderi 2 maça bağlı

Konya ve Beşiktaş’tan sonra Malatya’nın da Saracoğlu’ndan 3 puan almasıyla Erol Bulut’a yönelik eleştiriler ağırlaştı. Gaziantep ve Başakşehir maçları değişim getirebilir.

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Deplasmanda coşan, evinde kaybolan F.Bahçe’de eleştiri okları tamamen Erol Bulut'a odaklanmış durumda. Kadıköy’deki 6 maçta kaybolan 11 puan, genç teknik adamın güven hanesinden silindi.

Sarı-lacivertliler, çarşamba günü kupada Karacabey’i misafir edecek ancak akıllar ligdeki G.Antep ve Başakşehir maçlarında.

Bu karşılaşmaların kazanılması hâlinde rahat bir nefes alacak, aksi bir durumda hocanın geleceği masaya yatırılacak. 

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