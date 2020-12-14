Amazon'un büyük skandalı ortaya çıktı! Türkiye'den ABD'ye aktarmışlar

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon'un Türkiye'deki temsilciliğinin, kullanıcıların kişisel bilgilerini ABD'ye aktardığı ortaya çıktı. Skandal olayı Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ortaya çıkarırken Amazon'a 1 milyon 200 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

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Amazon Türkiye'nin "Gizlilik Bildirimi" sayfasının "Amazon Kişisel Bilgilerinizi Paylaşıyor mu?" kısmında üye olan kullanıcıların bilgilerini fark ettirmeden aktardıkları ortaya çıktı. Amazon yetkilileri cezaya itiraz edince dosya bilirkişi tarafından inceleme altına alındı. İncelemede Amazon'un kişisel verileri Avrupa ülkeleri ve ABD'ye aktardığı belirlenince verilen ceza kesinleşmiş oldu.



Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 1 milyon 200 bin lira para cezasına çarptırılan dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon'un Türkiye'deki kullanıcıların kişisel bilgilerini ABD'ye aktardığı ortaya çıktı. Para cezasına itiraz eden Amazon'un talebi reddedilince ceza kesinleşmiş oldu. KVKK tarafından geçtiğimiz günlerde incelemeye alınan dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon.com.tr internet sitesi ve bağlı uygulamalar aracılığıyla sundukları hizmette üyelik hesabı oluşturulurken, alışveriş yapılırken veya elektronik işlemler yapmak için kişilerin rızalarının alınmadığı tespit edildi.







Yurt dışına aktarıldığı anlaşıldı

Sabah'ın haberine göre KVKK tarafından incelemeye tabi tutulan Amazon.com.tr'nin "Gizlilik Bildirimi" sayfasının "Amazon Kişisel Bilgilerinizi Paylaşıyor mu?" kısmının "Kişisel Bilgilerin Türkiye Dışına Aktarılması" alt başlığı altında Türkiye'deki verilerin nasıl paylaşıldığı anlatıldı. KVKK'nın raporuna göre "Kişisel bilgilerinizi saklamak ve işbu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar çerçevesinde işlemek için Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarabiliriz." şeklindeki ifadeden kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığının anlaşıldığını kaydetti.



Gerekli bilgilendirmeyi yapmamış

Yapılan incelemede sitenin "Kullanım ve Satış Şartları" sayfasının girişinde Amazon Hizmetleri aracılığıyla kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığını ve işlendiğini anlayabilmek adına lütfen Gizlilik Bildirimimizi ve Çerezler Bildirimimizi inceleyin." ifadesine yer verildiği ve kullanıcıları gerekli şekilde bilgilendirme hükümlülüğünü yerine getirmeyerek suç işledikleri belirlendi. KVKK'nın ceza konusunda yaptığı açıklamada, söz konusu siteden alışveriş yapılması için üye olunması gerektiğini, zorunlu oluşturulan üye hesabının özgür iradeyle bilgi paylaşılmasına rağmen "Açık rızanın Hizmet Şartına Bağlanması" başlığı altında kişileri siteye vermiş olduğu, kişisel bilgilerini paylaşıma açık hale getirdikleri ortaya çıktı.







1 milyon 200 bin lira ceza

Tüm bu incelemeler sonrası Amazon e-ticaret sitesine 1 milyon 200 bin lira idari para cezası kesilmesine karar verildi. Karara itiraz eden Amazon yetkililerinin Sulh Ceza Hâkimliğine başvurmasının ardından kişisel verilerin paylaşımı noktasında gerçekler ortaya çıktı. İddiaya göre Amazon, Türkiye'deki kullanıcılarından elde ettiği kişisel bilgileri ABD'ye aktardığı tespit edildi.



Cezaya itiraz edildi

Sulh Ceza Hâkimliğince ele alınan dosya incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi KVKK'nın teknik anlamda tespitlerinde bir kabahat veya hatanın bulunmadığı ve idari para cezasının ölçülü ve adil olduğu şeklinde bir rapor sundu. Hâkimlik rapor sonrası Amazon'un KVKK tarafından Amazon'a kesilen 1 milyon 200 bin liralık cezanın iptaline ilişkin taleplerini reddetti.