BIST 1.386
DOLAR 7,92
EURO 9,63
ALTIN 466,35
HABER /  GÜNCEL
ADV Ebebek'te bebek bezlerinde indirim fırsatı

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak Erdoğan konuşacak mı?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kabine toplantısı bir kez daha toplanacak. Birçok vatandaş kabine toplantısı sonrası alınacak kararları ve yeni kısıtlamaları merak ediyor. Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak.Erdoğan ise saat 19.00'da canlı yayında yeni açıklamalar yapacak.

Abone ol

Corona virüsü ile ilgili alınan önlemlerin karara bağlandığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık olarak saat 19.00’da açıklamada bulunacak.

Erdoğan, alınan son önlemlerle salgının hızının kesildiğini iddia etmişti. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nda alınan kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor mu: Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de yılbaşında yasak uygulanıp uygulanmayacağı. 31 Aralık Perşembe günü başlayacak sokağa çıkma yasağının hafta sonu da dahil edilerek dört gün olacağı iddia ediliyor.

Kira yardımı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” açıklamasında bulunmuştu. Bugün düzenlenecek toplantı da bu konunun da gündemde olması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil aldı
İlave tediyeler bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan Selçuk açıkladı
Maskesiz kadın 'artistliğiniz kime' diyerek CİMER'le tehdit etmişti yanıt geldi
AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan Fettah Tamince'ye olay sözler! O şerefsiz...
Dolar/TL'de ilk açılış rakamları ve takip edilecek gelişmeler
Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir’de 8 yıl önce işlenen cinayet çözüldü katil en yakınındaki isim çıktı
Fenerbahçe'de kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor
Sisal Şans CEO'su Ergün'den KDV açıklaması: Kuruşu kuruşuna ödüyoruz
Güneş tutulması nedir nasıl olur 2020'nin en önemli gök olayı
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
Yorumlar