Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak Erdoğan konuşacak mı?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kabine toplantısı bir kez daha toplanacak. Birçok vatandaş kabine toplantısı sonrası alınacak kararları ve yeni kısıtlamaları merak ediyor. Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak.Erdoğan ise saat 19.00'da canlı yayında yeni açıklamalar yapacak.

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Corona virüsü ile ilgili alınan önlemlerin karara bağlandığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık olarak saat 19.00’da açıklamada bulunacak.

Erdoğan, alınan son önlemlerle salgının hızının kesildiğini iddia etmişti. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nda alınan kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor mu: Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de yılbaşında yasak uygulanıp uygulanmayacağı. 31 Aralık Perşembe günü başlayacak sokağa çıkma yasağının hafta sonu da dahil edilerek dört gün olacağı iddia ediliyor.

Kira yardımı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” açıklamasında bulunmuştu. Bugün düzenlenecek toplantı da bu konunun da gündemde olması bekleniyor.