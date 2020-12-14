İlave tediyeler bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan Selçuk açıkladı

Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor... Milyonlarca çalışanın beklediği gelişmeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.

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Bakan Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti.

Taşerondan kadroya geçen işçiler de dahil

Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını vurgulayan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.