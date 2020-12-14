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Esenyurt'ta aynı manzara! Durdurulan tüm minibüsler tıka basa çıktı

İSTANBUL Esenyurt'ta sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada art arda durdurulan tüm minibüslerden tıka basa yolcu çıktı.

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Yeni tip Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Uygulama Ekipleri tarafından Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam etti.

Uygulamalar da art arda durdurulan 3 minibüste de manzara değişmedi. Tıka basa ve sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüs sürücülerine 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

"Al paranı in aşağıya diyorlar"

Toplu taşıma aracı kullanarak işe gitmek zorunda olan vatandaşlar minibüsler de her gün aynı manzara olduğunu ifade ederek, " Yolcuyu alıyorlar sonra uyarınca al paranı in aşağıya diyorlar. Doldurdukça dolduruyorlar" dedi.

Sosyal mesafesiz şekilde yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine uzatılan mikrofona, " Yollarda indirmiyoruz. Hiçbir şey söylemek istemiyorum herkes haklı" diye konuştu.

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