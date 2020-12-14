Mete Yavaşoğlu biyografisi hangi dizilerde rol aldı?

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan isim Mete Yavaşoğlu 78 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi sevenlerini üzdü. Üvey Baba dizisinde Bakkal Osman karakteri ile tanınan Mete Yavaşoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki Mete Yavaşoğlu neden öldü, kimdir, aslen nereli, evli mi? İ

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Akasya Durağı, Hayat Dediğin ve Üvey Baba gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu Mete Yavaşoğlu 78 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi sevenlerini ve ailesini üzdü. Ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama olmayan Mete Yavaşoğlu evli miydi, çocukları var mı ve hangi dizilerde rol aldı?

Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Yavaşoğlu, Kurtlar Vadisi, İki Aile, İkinci Bahar gibi yapımlarda yer almıştı.

Mete Yavaşoğlu kimdir:

Mete Yavaşoğlu, 5 Ağustos 1942 tarihinde dünyaya geldi. Üvey Baba dizisi ile dikkat çeken oyuncu tiyatro oyunu, sinema ve televizyon dizilerinde yer aldı.

Hayat Dediğin, Akasya Durağı, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi, İki Aile, İkinci Bahar,Ruhsar, Kaynanalar gibi yapımlarda yer alan oyuncu, Bizim Sokak dizinde de oynadı.

Seslendirmendik de yapan oyuncu Temel Reis çizgi filminde Kabasakal'ı seslendirdi.