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Neymar'ın korkunç sakatlığı! Hocasından ilk açıklama geldi

PSG'nin Lyon'a 1-0 yenildiği maçın 90+6. dakikasında Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Neymar 90+8. dakikada sedye ile oyundan çıkarıldı.

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Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 90+6. dakikada Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı. Neymar 90+8. dakikada sedye ile oyundan çıkarıldı. Mendes ise kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

Tuchel'den Neymar açıklaması
Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, öğrencisinin durumuna dair ilk açıklamayı yapan isim oldu. Thomas Tuchel, "Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Şu an fizyoterapist ve doktorlarla birlikte. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinde net bir bilgi alabileceğiz. Şimdilik gelişmeler bu kadar." dedi.

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