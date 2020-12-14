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Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı

IRAK'ın Duhok vilayetinde PKK'lılar ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 PKK'lının yaralandığı belirtildi. 

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AA muhabirine konuşan bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 PKK'lı teröristin ağır yaralandığını kaydetti.

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