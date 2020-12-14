Kabine toplanıyor! Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma ve bazı illere seyahat yasağı gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda, hafta sonu tam gün ve hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı genişletilecek mi? Yılbaşında da 4 günlük sokağa çıkma yasağının çıkabileceği belirtilirken, vakaların artmaya devam ettiği şehirlere seyahat kısıtlaması da gündemde.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini son dönemde olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda başta son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi ve büyükşehirlerdeki son durum değerlendirilecek. Erdoğan’ın “vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağız” açıklamasıyla gündeme gelen yasakların sahaya yansıması da il ve ilçe ölçeğinde ele alınacak.

Ek yasaklar mı esneme mi çıkacak?

Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.

Yılbaşı'nda 4 gün yasak mı gelecek?

Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

Bazı illere seyahat yasağı

Sokağa çıkma yasaklarıyla vaka atışında çok az da olsa bir azalma yaşanırken, bazı illerde ise artış devam ediyor. Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışının sürdüğü şehirlere seyahat sınırlaması getirilmesini önermişti. Bu kapsamda bazı illere seyahat yasağı getirilebileceği belirtiliyor.

Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine toplantısında ayrıca, 4 Ocak 2021’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine karar verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

Kira düzenlemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz" demişti. Bu çerçevede kira düzenlemesinin de Kabine'de son şeklini alması ve Erdoğan'ın kabne toplantısı sonrası bu müjdeyi açıklaması bekleniyor.