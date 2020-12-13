Gaziantep FK konuk olduğu Başakşehir'i devirdi

Gaziantep FK, konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 44'te Mirallas ve 74'te Muhammet Demir kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı 56'da Crivelli'den geldi. Gaziantep FK, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Ligde 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 2 yenilgi ile 2 beraberlik alan Başakşehir ise 15 puanda kaldı.Abone ol
14. dakikada Güray Vural'ın soldan attığı yerden topta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mirallas'ın şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli kaleciyle karşı karşıya kalsa da Günay'ın müdahalesi üzerine top Chadli'nin önünde kaldı. Müsait durumdaki Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
26. dakikada İrfan Can'ın pasında sağdan son çizgiye inen Rafael topu altıpas üzerindeki Gulbrandsen'e gönderdi. Norveçli oyuncu bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Günay Güvenç topun ağlara gitmesine izin vermedi.
35. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası sol dışından hareketlenen İrfan Can topu penaltı noktasına kadar sürdü ve şutunu çekti ancak meşin yuvarlak soldan dışarı çıktı.
38. dakikada Deniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta top Crivelli'nin kafa vuruşunda üstten dışarı gitti.
44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ponck'un orta sahadan gönderdiği pasta topu ceza sahası önünde 2 Gaziantepli oyuncuya rağmen göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1
74. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Olkowski'nin ceza sahası içinde sağdan ortasında topa dokunan Muhammet Demir meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2
77. dakikada rakiplerini çalımlayan İrfan Can ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere gönderdi.
Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir: 1 - 2 :Gaziantep FK
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Ponck (Dk. 85 Cemali Sertel), Deniz Türüç, Azubuike (Dk. 78 Mete Kaan Demir), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 55 Giuliano), Chadli (Dk. 78 Kerim Frei), Demba Ba, Crivelli
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık (Dk. 35 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Tosça, Güray Vural, Maxim (Dk. 83 Jefferson), Mirallas (Dk. 68 Kozulj), Vetrih, Kenan Özer (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir (Dk. 83 Furkan Soyalp)
Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 74 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 56 Crivelli (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 10 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 65 Deniz Türüç, 90+2 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)