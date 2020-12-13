Alanyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 26. dakikada penaltı kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas, Akdeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bakasetas, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Aboubakar'ın 90. dakikada penaltıdan attığı gol ise siyah-beyazlılar adına mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu sonuçla; 26 puana yükselen Alanyaspor liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Alanyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26 (P) ve 79'da Bakasetas attı. Alanyasporlu Babacar, 82'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş, tek sayısını 90'da Aboubakar (P) ile buldu.

Üst üste 2 mağlubiyetlik serisini noktalayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş'ın ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Kartal, 19 puanla 4. sırada kaldı.

Gelecek hafta; Alanyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

9. dakikada ev sahibi ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta savunmadaki De Souza topu uzaklaştırmak istedi. Siopis önüne düşen topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Juanfran ceza sahasına ortasını yaptı. Beşiktaş savunması topu kornere atarken VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Ghezzal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi: 1-0

33. dakikada Hutchinson'ın Aytemiz Alanyaspor savunmasının arkasına attığı topta Ghezzal, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

37. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caulker'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Tzavellas'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Caulker kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Kaleci Marafona son anda topu çizgiden çıkardı.

65. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'ya Alanyaspor defansı müdahale etti. Ceza yayına doğru gelen topu önünde bulan Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Tayfur Bingöl ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

76. dakikada Beşiktaş ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl topu Bakasetas'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

89. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın, Efkan Bekiroğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar farkı bire indirdi: 2-1

Aytemiz Alanyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Alanyaspor: 2 - 1 :Beşiktaş

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 90+6 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas (Dk. 86 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk. 66 Mustafa Pektemek), Babacar

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 46 N'Koudou), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson (Dk. 83 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 83 Güven Yalçın), De Souza, Larin (Dk. 46 Mensah), Aboubakar

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve 79 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 89 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 82 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Rosier, Dk. 70 Ghezzal, Dk. 90+5 Montero (Beşiktaş), Dk. 57 Tayfur Bingöl, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+5 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)