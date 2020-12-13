Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Aralık Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 181 bin 199 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, can kaybı 16 bin 417 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Aralık 2020 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 181 bin 199 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e çıktı.

Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'ya ulaşırken; vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 5103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 13, 2020