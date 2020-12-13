Oyuncu Mete Yavaşoğlu'ndan acı haber!

Sinemanın ünlü yüzü Mete Yavaşoğlu, hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası Twitter'dan yaptığı açıklamada baş sağlığı mesajı paylaştı.

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi