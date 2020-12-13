Ankara'da inşaat alanında toprak kayması: 2 işçi öldü

ANKARA Çankaya'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Feci olayda toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

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ANKARA'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçilerden Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu Mehmet Vurgun'un da toprak altındaki cenazesine ulaştı.

Vurgun'un cansız bedenine ulaşılmasıyla olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Öte yandan; Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.