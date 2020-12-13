BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  YEREL
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Kastamonu'da kapı açılmayınca camdan girdiler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

İhlas Haber Ajansı

KASTAMONU’nun Seydiler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde ikamet eden Tahsin Yeğenoğlu ve eşi Nuriye Yeğenoğlu’ndan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine çiftin evine giden yakınları, kapı açılmayınca camdan içeri girerek evi kontrol etti.

Çiftin cansız bedenleriyle karşılaşan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan muayenede evde duman olduğu ve çiftin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tahsin Yeğenoğlu ile eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da kökünden toplayıp satıyorlar geçim kaynağı oldu! Kilosu bakın ne kadar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda! Erdoğan'ın açıklayacağı kira düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Böylesi ilk kez oldu! İstanbul'da kayıp ehliyeti bulan kişi bakın ne yapmış
Uğur Şahin'den ABD'nin aşı onayına yorum: Çok önemli bir kilometre taşı
Koronavirüs gelir kapısı oldu! Refakatçi borsası oluştu
PKK elebaşı Murat Karayalan itiraf etti: Bu şehirlerde kaybettik
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
İbrahim Çolak Avrupa şampiyonu
Gaziantep'te koronavirüs hayatını mahvetti: Anlatırken bile içim titriyor
ABD’de Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
Bursa'da eczaneye gittiklerini söyleyerek kısıtlamayı ihlal edenlerin aracından uyuşturucu çıktı
Yılbaşı resmi tatil mi 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yorumlar