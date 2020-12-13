İbrahim Çolak Avrupa şampiyonu
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.Abone ol
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleriyle devam ediyor.
Halka aletinde milli sporcu İbrahim Çolak (ortada) altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu. Avusturyalı sporcu Vinzenz Hoeck’in (solda) gümüş madalyayla ikincilik elde ettiği halka aletinde, Ukraynalı Igor Radivilov (sağda) bronz madalya kazanarak üçüncü oldu.