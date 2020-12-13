Quincy Promes akrabasını bıçakladığı için tutuklandı

Ajax'ın kanat oyuncusu Quincy Promes, bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı.

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Hollanda basınındaki haberlere göre, geçtiğimiz temmuz ayında 28 yaşındaki Ajax futbolcusu Quincy Promes, akrabalarıyla beraber aile içerisinde bir kutlamadaydı.

Nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple aile üyelerinden biriyle tartışmaya başlayan Promes, eline aldığı bıçakla akrabasına saldırdı.

İddialara göre ağır yaralamayla biten kavganın sonucunda oyuncu hakkında şikayet yapıldı. Hollanda polisi ise Promes'in tutuklandığını açıkladı. Promes ailesi Surinam asıllı Hollandalı bir aile.

Aylar sonra açıklanan davada başka bir aile üyesinin olayı mahkemeye taşıyan kişi olduğu belirtildi. Olayı mahkemeye ve polise aktaran bu kişinin aynı zamanda kavganın daha da büyümesini engelleyen kişi olduğu ortaya çıktı. Promes, tutuklanmasının ardından mahkemeden gelecek kararı bekleyecek.