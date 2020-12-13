31 aralık yarım gün mü öğleden sonra yılbaşı tatili başlar mı?

Yılbaşına artık sayılı günler kaldı, tatil planları olanlar ise hazırlıklara başladı. Peki 31 Aralık tatil olacak mı, 2021 yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün tatil olacak. 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve tatil olmayacak. 1 Ocak cuma günü yılbaşı tatili olacak. Peki 31 aralık yarım gün olacak mı, okullar öğleden sonra tatil mi?

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2021 yılbaşı için artık yavaş yavaş geri sayım başlıyor Felaketlerle geçen 2020 yılının sonuna geliyoruz. Yılbaşı için hazırlıklar yapılmaya tatil planları yapılmaya başlandı. Özellikle çalışan kesim ve öğrenciler yılbaşı tatili ne zaman olacak, 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak 2020 resmi tatil mi araştırmalarına başladı. 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve o gün tatil yok.

Çalışanlar mesaiye, öğrenciler okula gidecek. Fakat 1 Ocak 2021 cuma günü yılbaşı tatili olacak ve okullar ve iş yerleri tatil olacak. Fakat isteyen çalışanlar yıllık izninden 31 Aralık perşembe gününü tatil olarak kullanabilir böylece haftasonu ile birlikte 4 günlük tatil yapabilir.

01 Ocak 2021 tarihinin hangi güne denk geldiği belli oldu. Her sene olduğu günü bu senede 1 Ocak yılbaşı tatili olacak ve tüm kamu ve özel kuruluşlar tatil yapacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

2021 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Yılbaşı 2021

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 202

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2021

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2021

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2021

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.