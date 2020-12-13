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Adıyaman'da kiralık ev arıyordu! Başına gelmeyen kalmadı

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da, kiralık ev arayan bir şahsın aracından bin 800 TL para, diz üstü bilgisayar, yüzük ve telefon çalındı.

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Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'ne 27 AGV 273 plakalı otomobili ile gelerek burada bulunan bir binadan kiralık evlere bakan M.A., baktığı daire sonrası park ettiği aracına geri döndü. Aracından bin 800 TL para, 1 adet laptop, 1 adet yüzük ve 1 adet telefon çalındığını fark eden M.A., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrasında olayı gerçekleştiren 20 yaşındaki T.F. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.’nın aracından çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan T.F., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şahıs jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. T.F. burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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