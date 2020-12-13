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Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor sömestr tatili öne mi alınıyor?

Bir süre önce kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmiş fakat artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden okullar kapanmıştı. Online eğitime devam eden öğrenciler yarıyıl tatili yani 15 tatil ne zaman araştırması yapıyor.

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2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil yani sömestr tatilinin  22 Ocak'ta başlaması bekleniyordu fakat  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklama ile 15 tatilin öne çekilebileceğini söyledi. Peki 15 tatil ne zaman, sömestr tatiline kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatilinin 22 Ocak'ta başlaması bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatili ile ilgili açıklamada bulundu.

Yüz yüze karne vermek istiyoruz: Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin öne alınma senaryosunun gündemde olduğunu söylerken, en azından bir sınavın da yüz yüze yapılmasını istediğini belirtti.

Selçuk; “Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak:

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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