DHBT sınavı ne zaman 2020 ertelendi mi yeni bilgi

'Ertelenen DHBT sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki DHBT sınavı ne zaman yapılacak yeni takvim

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2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, yeni sınav tarihi araştırılıyor. Normal şartlarda 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacaktı. Peki, ertelenen DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS'nin 2020 DHBT sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ÖSYM'den yeni açıklama: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

Sınav ne zaman yapılacak: Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.