BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  YEREL
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

İstanbul'da 'güzele bakmak sevaptır' dedi! Hayatının hatasını yaptı savcılık harekete geçti

İSTANBUL'da arkadaşlarıyla birlikte alışveriş merkezine giden genç kadın kendisine bakan kişiye neden baktığını sorduğunda ‘Güzele bakmak sevaptır’ sözüyle karşılık alınca kendisine laf atan kişi hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık emsal bir dava açarak ‘Güzele bakmak sevaptır’ sözlerini cinsel taciz sayarak şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Abone ol

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 18 yaşındaki E.B., arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için AVM içerisine girdi. Bu sırada bir şahsın kendisini gözleriyle süzdüğünü fark edince tepki vererek 'Neden bakıyorsun' dedi. Arsız genç adam ise 'Güzele bakmak sevaptır' şeklinde cevap verdi.

Alışveriş merkezinin güvenliğinden yardım isteyen genç kız kendisine sözlü tacizde bulunan kişi hakkında şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.

Emsal karar 
Sabah'ın haberine göre Savcılık emsal bir dava açarak V.A.'nın genç kıza yönelik sarf ettiği 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle taciz suçunu işlediğini ileri sürdü. 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tadına baktı beğenince Mersin'de üretime başladı! Kazancı dudak uçuklattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Rıdvan Dilmen bombaladı: Ali Koç tarihe geçtin işte, övün
Erol Bulut'un bu işten anlamadığı belgelendi 3-4 haftaya gider
Taciz iddialarının odağındaki Hasan Ali Toptaş konuştu: Özür dilerim demedim
İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı! Yetkili isim kurtuluş reçetesini verdi
Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: 25 Aralık'ta başlanacak
ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih, Berlin'de yara aldı
"Toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı" İşçi, asgari ücrette işveren ve hükümetin teklifini bekliyor!
Adana'da mum ışığında kumara 100 bin lira ceza
Galatasaray'da Ozornwafor geliyor Sekidika gidiyor
Kabine toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak tarih netleşti mi?
Esra Dermancıoğlu'nun meme yorumuna cevabı olay! Beğeni yağdı
Yorumlar 1 yorum