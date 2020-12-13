BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Sergen Yalçın, yıldız ismin biletini kesti! Devre arası yolcu

Sergen Yalçın stoperde Welinton-Montero ikilisi ile yola devam edecek. Gözden düşen Hırvat yıldız, devre arasında talibi çıkması halinde satılacak ve transfere bütçe oluşturulacak

Abone ol

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida Koronavirüs sürecini atlattıktan sonra Kasımpaşa maçıyla takıma dönmüştü. Üç sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu artık teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk önceliği değil.

Bu sezonki performansıyla da sık sık eleştiri alan ve eski görüntüsünden uzak olan Hırvat stoper, Welinton ve Montero ikilisinin gerisinde kaldı. Yalçın'ın bundan sonraki haftalarda da yoluna yine aynı ikiliyle devam etmeyi planladığı kaydedildi.

"Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz''
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon Euro net maaş alan ve takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida için de devre arası teklifler bekleniyor. Sergen Yalçın'ın yönetime "Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız" diye rapor verdiği Vida ile Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'dan kulüpler ilgileniyor.

Menajeriyle görüşme yapılacak
Başkan Çebi ve ekibinin yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Vida, daha önce kendisine gelen teklifleri İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek geri çevirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen bombaladı: Ali Koç tarihe geçtin işte, övün
Erol Bulut'un bu işten anlamadığı belgelendi 3-4 haftaya gider
Taciz iddialarının odağındaki Hasan Ali Toptaş konuştu: Özür dilerim demedim
İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı! Yetkili isim kurtuluş reçetesini verdi
Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: 25 Aralık'ta başlanacak
Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olan İrfan Fidan eşini dövdü mü? Fidan'da açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandılar; gazetecilere küfür edip tehdit ettiler
Manchester derbisinde gülen olmadı
Madrid derbisinin kazanı Real Madrid
Adana’da eski F-16 pilotu FETÖ'den tutuklandı
Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
Esra Dermancıoğlu'nun meme yorumuna cevabı olay! Beğeni yağdı
Yorumlar