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Pelkas'tan Erol Bulut'a olay tepki! Geceye damga vurdu

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de maç içinde Erol Bulut ve Pelkas arasında yaşanan gerilim dikkat çekti.

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Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti. 

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor karşısında da müsabakayı tamamlayamadı. 

Hepsinde oyundan alındı 
Sarı-lacivertlilere transferin son günlerinde gelen ve 5. haftadaki Göztepe maçından itibaren forma giymeye başlayan Pelkas, karşılaşmaların tamamında oynamasına karşın hepsinde oyundan alındı.

Pelkas'tan tepki 
Sarı-lacivertlilerde 71. dakikada oyundan alınan Dimitris Pelkas tepki gösterdi. Kenara gelirken Erol Bulut'la yan yana geçtiğinde memnuniyetsizliğini net olarak gösteren yıldız orta sahaya Erol Bulut da şaşırdı. Bulut bunun üzerine reaksiyon verdi. Pelkas arkasına bakmadan yedek kulübesine oturdu. 

Yozgatlı sakinleştirdi
Öfkesine hakim olamayan 27 yaşındaki oyuncu kenara geldikten sonra bilekliğini çıkarıp atıp sinirli bir şekilde yerine oturdu. Antrenör Mehmet Yozgatlı ardından Pelkas’ın yanına gidip Yunan futbolcuyu sakinleştirdi. Tüm maçlarda oyundan alınan Pelkas, sinirlerine hakim olamazken, gergin tavrını sürdürdü.

Emre yıkıldı
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maçı tribünden takip ederken, gelen goller sonrası morali bozuldu. Mücadeleyi heyecanlı bir şekilde takip eden Belözoğlu, takımın yediği gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı. Son golün ardından yüzünü ellerinin arasına alan Belözoğlu, bir süre öyle kalırken, o anlar objektiflere böyle yansıdı.

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