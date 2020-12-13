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Fenerbahçe tarihinde bir ilk! İç sahada üst üste üç maçta yenildi

Evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

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Süper Lig'de üst üste üç iç saha maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe bir ilke imza attı.

Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3 ve son olarak da Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez evinde üst üste üç maç kaybetti.

Süper Lig'de bu sezon 23 puan toplayan sarı-lacivertliler evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 3 kez yenildi.

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