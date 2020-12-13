Dolar ve altın satmayın! 'Kazandıracak' diyerek kritik tarihi açıkladı

Dolar kuru ve altın fiyatlarına ilişkin birçok tahmin ortaya atılıyor. Dolar kurunun 14-15 liraya çıkacağı, altın fiyatlarını ise 1000 TL'ye kadar rekor kıracağı söylentiler arasında...Ekonomist Atilla Yeşilada’dan dikkat çekici uyarılar geldi. Yeşilada, altın ve dolar kuru için 6 aylık zamana dikkat çekti.

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Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Sami Altınkaya’nın Yotube kanalına konuk olan Atilla Yeşilada dolar kuru için kritik tarihleri açıkladı. Yeşilada, dolar beklentileriyle ilgili uyarılarda bulundu, altın yatırımcısının sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Dünya üzerindeki ekonomik koşulları değerlendiren Atilla Yeşilada, "Trump şuan hiçbir şey yapmıyor gibi davranıyor. Bıraktım gidiyorum anlayışında.. Trump, hala başkanlığı geri alabileceği düşüncesinde. Sorun sadece Trump değil, bu 900 milyarlık teşvik paketi Amerika için çok önemli. Çünkü, yıl sonunda 12 milyon insanın işsizlik sigortası bitecek. Ve bu insanlara para yok. Eyaletlerde bütçe kalmadı. Dolayısıyla Amerika çok kesit bir resesyona girebilir. Bu da bütün dünyayı etkiler. Yalnız Trump değil, Cumhuriyetçilerde bir uzlaşmaya varmış değil. Gerek Türk basınında gerek yabancı basında teşvik paketi heyecanı oluşturuluyor. Ama şuanda kurtulmuş bir şey yok . Bu seneye de kalabilir Biden’i da bekleyebilir. Umulandan da çok düşük olabilir. Paranın bol olduğu bir ortamda bu piyasa düşer demek kolay değil. Ama düşecekse yılbaşına gidiyoruz; o dönemde şöyle bir kar realizasyonu yapılması, çünkü bütün fonlarda muhasebe defterleri kapatıyorlar. Yani seneyi çok karlı bitirecekler. Daha fazla risk almak istemeyebilirler. Dolayısıyla orada da çok kaygan bir zemine giriyoruz." dedi.



"Atın 6 ay içerisinde en iyi kazandıran yatırım aracı olabilir"

Altın üzerine önemli yorumlarda bulunan Yeşilada, iki senaryo üzerinden değerlendirme yaptı. Altın fiyatları için yatırımcıları uyaran Yeşilada, sabırlı olması gerektiğini altını çizerek, uzun vadede altından kazançlı çıkabileceklerini dile getirdi.

6 ay içerisinde altının en çok kazandıran yatırım olacağını iddia eden Yeşilada, "Altından çok ciddi bir kaçış yaşandı. Çünkü insanlar risk almaya başladılar. Ben altın-dolar koalisyonundan çok; altının güvenli liman vasfını kaybettiği için değer kaybettiğini düşünüyorum. Bir de insanlar çok kar ettiler. Ben yavaş yavaş altın alınması düşüncesindeyim. 6 ay içerisinde en iyi kazandıran yatırım araçlarından birisi olacak. Çünkü önümüzde iki tane senaryo var. Birincisi; SNP 500'ün satın aldığı senaryo var. Her şey çok güzel olacak. İşte bu iç içinde salgın bitecek ya da zararsız bir hale gelecek. Ve dünya normal bir hale gelecek. O zaman baskılanır bu kadar enflasyonist olur. FED ve Amerikan Merkez Bankası bir süre faiz artırımı yapamadığı için yüksek enflasyonda altın ve konut gider. Bu birinci senaryo ve altın burada karlı çıkıyor.

Altın yatırımcısını uzun vadede kazandıracak



İkinci senaryoda ise; Birinci senaryonun tam tersi. O zamanda dünya çok ciddi bir resesyona girecek ve iflaslar başlayacak. Borç krizleri ortaya çıkacak. O zamanda altın değerini kaybetmeyen; şirketlerin battığı, ülkelerin borçlarını ödemekte zorlandığını duysanız... Para mı tutarsınız altın mı tutarsınız? Ben altın tutarım... Yani iki uçuk açık yağlı değnek diyorum... Sabırlı olmak lazım...

Önümüzdeki bir-iki ay, en azından Biden iktidara gelene kadar ve Brexit çözülünceye kadar değişik şeyler olabilir. Şuanda altın alanlar, Haziran'da olumluda sonuçlarda elde edebilir ya da olumsuz da olabilir."

"Birinden kaybederseniz diğerinden kazanırsınız"

Atilla Yeşilada, Türk lirasını değer kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulunurken dolar üzerindeki manipülasyonlara karşı karşı uyardı. Dolar kurunun 14-15 TL olmasına ilişkin soruya ise Yeşilada, "Türk lirası her sene dolara karşı yüzde 12-15 değer kaybediyor. Bugünkü kurdan hesaplayın... Ve size bunun üzerinden faiz veriyorlarsa dolardan çıkın. dolar 14-15 liraya kadar yükselir mi? Ekonomik ya da finansal teknik analiz olarak yapılabilecek bir hesaplama olmadığını düşünüyorum. Şu olabilir; kafanızda bir kriz senaryosu vardır. Bir yandan Amerika vuracak, bir yandan Avrupa vuracak. İnsanlar bankalara yığılacak. Bunların hiçbirini gerçek olduğunu söylemiyorum. Yanlış anlamayın; o zaman dolar kuru 14-15 lira olur. Çünkü Merkez Bankanızın rezervi yok, tutamazsınız parayı... Hiperenflasyona kadar gider. Ancak bu şekilde senaryo kurulmaz. Bunun gerçekçi bir tehdit olduğunu zannetmiyorum. Bütün bu konularda yapılacak en basit şey, 100 liranız varsa; 40'ını dolara, 40'ını Türk lirasına, 20'sini de altına ve diğerlerine koyun. Birinden kaybederseniz diğerinden kazanırsınız. Zaten Türk milleti de böyle yapmış... Bankadaki tasarrufların yarısı döviz yarısı TL... Dolayısıyla millet olarak, devülasyonlardan kaybetmiyorum tasarruflarımız açısından konuşuyorum... Bu çok basit bir strateji. " diye konuştu.

"Dolar düşmeye devam edecek"

"Dolar endeksi bir süre daha değer kaybedecek. " diyen Yeşilada, "Bunun için ortaya konulan ekonomik ve siyasi gerekçeleri kabul etmiyorum. Ama böyle bir ivme var ki, herkes doları açığa satmış. Dolayısıyla dolar düşmeye devam edecek. Herhalde 'yüzde 10-20 kadar dolar endeksi kaybeder' diyenler var. Bunu inandırıcı bulmuyorum. Böyle bir durum olsa Amerika çok ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya kalırsınız. İthal mallar vasıtasıyla değil, petrol 80 dolara kadar çıkar. Ama yüzde 5 değer kaybedebilir. Biden'in gelmesine daha 50 gün var. 50 gün dolarda açık pozisyon tutmanın makul olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu. Kaynak: Milli Gazete