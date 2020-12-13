Erol Bulut'un bu işten anlamadığı belgelendi 3-4 haftaya gider

Spor yazarları Fenerbahçe'nin evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçı yorumlarken sarı-lacivertli futbolcular ve Erol Bulut'u yerden yere vurdu.

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Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 3-0'lık sonuçla yenik ayrıldı. Fenerbahçe böylece, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste üç maçtan yenik ayrılmış oldu. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9'da Adem penaltıdan, 21'de Umut Bulut ve 48'de Youssouf Ndayishimiye attı.

Spor yazarları Fenerbahçe'nin evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçı yorumlarken sarı-lacivertli futbolcular ve Erol Bulut'u yerden yere vurdu.

İşte spor yazarlarının maç sonu görüşleri...

Erman Toroğlu: 1,5 ay önce açık ara şampiyon oluruz diyen Fenerbahçeliler, ne olacak hoca şimdi demeye başladı. Erol Bulut şu ana kadar Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kaldıramadı. Erol Bulut şu anda Fenerbahçe takımının direksiyonunu elinden kaybetti. Fenerbahçe'de radikal kararlar alınmazsa Erol Bulut 3-4 haftaya gider.

Şansal Büyüka: Fenerbahçe’nin futbol aklı Erol Bulut’a, Emre Belözoğlu’na sorarım; Fenerbahçe’ye bu stoperleri, bu santrforları nasıl layık görürsünüz? Erol Bulut, “Fenerbahçe’nin sistemi yok” diyenleri “Futbolu ne kadar biliyorsunuz?” diye aşağılıyor. Erol Hoca, sen futbolu biliyorsun da ne oluyor? İşte elindeki Fenerbahçe... Abartısız 21 takımlı ligin en kötü futbol oynayan takımı... Eser, senin eserin.

Tümer Metin: Plan, Erol Hoca menşeili dilimize dolandı. Ben teknik adamlık yapmadım. Futbol oynadım. 2. haftada söylediğin 12. haftada önüne gelir, yorumlarım.

Önder Özen: Fenerbahçe'de 3 senedir 10 tane stoper alınacağına, 3 tane 'kapı' alınamaz mıydı? Lugano, Luciano gibi oyuncular, Libertadores kazanmış oyunculardı, bunlar özel stoperler. Fenerbahçe'nin orada riske girmesi hataydı, iyi oyuncu gerekiyordu. Fenerbahçe'de Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayan Sadık’a soruyorum. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 40 metre depar atarak yedek kulübesinden fırlayıp 3 defa sahaya girdin. Bugün ilk 11'de görev yaptın, niye 2 metre gitmiyorsun?

Nihat Kahveci: Fenerbahçe'nin maçı bırakma lüksü yok. Mücadele edeceksin. 2-0'da yenildim dedin, ilk şutunu 38'de buluyorsun. Taraftara bu eziyeti çektirmeye hakkın yok. Bu kadro, bu futbol için kurulmadı. Kulübede kimse oturmasa bu takımın böyle oynamaya hakkı yok. rol Hoca, Fenerbahçe'ye hak ederek geldi ama o günden bugüne kadar performansı beklentilerin altında kaldı. Bu kadar ruhsuz bir maç oynuyorsan bir sıkıntı var. Birilerinden diğerine elektrik, hırs, azim geçmiyor. Kablolar kopmuş orada.





Ömer Üründül: Takımda bir düzen, sistem yok. Oyuncuların birçoğunda fiziki kondisyon çok yetersiz. Gustavo bile dün gece yürüyerek oynadı. Cisse'nin, Pelkas'ın yürüyecek halleri yok. Nerede Sivas'taki Mert Hakan? Takımın en çok koşan oyuncusu Ozan bile dün gece yürüyerek oynadı. Büyük transfer denilen Tisserand, tam bir fiyasko. Aut çizgisinde sırtı dönük rakibinin tendonuna basarak penaltıya neden oldu. Sonra da her rakip atakta adeta refakatçiydi. Erol Bulut'un bu işten anlamadığı dün gece belgelendi. Takımın durumu ortada. Fenerbahçe geçen haftaki Denizlispor maçını da 2-0'dan kaleci Altay olmasa kaybederdi.



Serdar Ali Çelikler: Sezon başından beri Erol Bulut'u • "Bir oyunu yok" diye; • "4-2-3-1 dışında bilgisi yok" diye; • "Değişiklikleri hep yanlış diye eleştiriyordum. Beşiktaş maçı sonrası Sporrtif Direktör Emre Belözoğlu'na seslendim ve kendisine Erol Bulut'a hala güvenip güvenmedigini sordum. Gelelim uzun lafın kısasına: F.Bahçe Erol Bulut ile devam edemez. Bir kere Gökhan'ı; Caner'i çıkaramaz. Tisserand'ı çıkaramadı. Pelkas'ı; Ferdi'yi; Sadık'ı çıkartır. Gökhan kendini attırmaya oynadı oyundan alamadı. Erol hoca saha içini kaybetmiş. Sosa ve Novak kaybedilmiş zaten. Sportif Direktör Emre Belözoğlu bu hafta bu değişimi yapmalı. Erol Bulut'tan istifasını isteyip ANTRENÖR değil TEKNİK DİREKTÖR bulmalı. Kimseyi bulamıyorsa saha kenarına kendisi inmeli.

Güntekin Onay: Hem fiziksel hem de psikolojik olarak son derece yetersiz görünen sarı lacivertliler kolektif açıdan da sınıfta kaldı. Sosa’nın oyuna girmesinin ardından rakip yarı alanda daha fazla pas yapabilen Fenerbahçe, her zamanki gibi sadece kenar ortalarıyla gol aradı. Erol Hoca planı yok eleştirilerine katılmıyor belki ama Caner’in ortaları olmasa rakip ceza alanı etkinliği hiç yok. Top rakipte iken ciddi sorunlar yaşayan Fenerbahçe, rakip yarı alanda pres yapma konusunda da kendi ceza alanını savunma bölümünde de sınıfta kaldı. Fatura büyük ölçüde Erol Bulut’a çıkacak. Ancak Lemos ve Tisserand gibi vasat stoperleri kim nereden buldu? Fenerbahçe’de ilk 11’de oynamayacağı kesin olan bazı transferler neden yapıldı? Artık bunların da tartışılması lazım. Malatyaspor cesur ve kararlı bir oyun sergiledi ve net galibiyeti hak etti, 3 gol attı. Kaleci Altay’ın kurtarışları olmasa daha farklı kazanabilirdi.

Uğur Meleke: Dünle ilgili onlarca eleştiri yapabilirsiniz, ama beni en çok düşündüren şeyin şu olduğunu söylemeliyim: Erol Bulut, devre arası yaptığı Sosa/ Sadık değişikliğiyle sahadaki 11’ini (cezalı Serdar dışında) aynen Denizlispor 11’ine dönüştürdü. Beni Bulut’la ilgili en fazla düşündüren detay buydu doğrusu. Galiba Erol Bulut, Denizli'deki 11’ini, oradaki organizasyonunu ve oyununu doğru buluyor olmalı ki, Yeni Malatyaspor maçında da kurtuluşu o planda aradı. Bence dün Fenerbahçeli sporseveri esas endişeye sevk etmesi gereken konu bu. Hocaları, Denizlispor maçında her şeyin doğru gittiğine inanıyor!



