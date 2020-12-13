BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  GÜNCEL
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Yok artık! Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

İSTANBUL Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.

Abone ol

Kaza Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İki sürücü yan yoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı. İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı.

Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olan İrfan Fidan eşini dövdü mü? Fidan'da açıklama geldi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor! Bilim Kurulu üyeleri anlattı
Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'ye yaylım ateşi: Sizin haysiyetiniz yok!
İstanbul'da genç Tuğba Erçakar'ın yaşadığı sevgili dehşeti! Üzerine çıktı yumruk attı
Bakan Fahrettin Koca'dan CHP'nin 'test kiti' iddialarına yanıt
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Aralık 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'un bu işten anlamadığı belgelendi 3-4 haftaya gider
Caner Erkin günah çıkardı: Bundan sonra herkes farklı olacak
Fenerbahçe tarihinde bir ilk! İç sahada üst üste üç maçta yenildi
Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu devirdi
Gülçin Karakaya kimdir kaç yaşında İbrahim Tatlıses'in sevgilisi
Market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi yeni market saatleri
Yorumlar