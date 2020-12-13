Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
Taksim'de bulunan, Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.Abone ol
Taksim Meydanı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde, saat 09.10 sıralarında, elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek duman tahliyesi yaptı. Yangında, elektrik panosunun hasar gördüğü öğrenildi.