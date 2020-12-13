Madrid derbisinin kazanı Real Madrid

İspanya La Liga'da haftanın maçı Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Derbide rakibini 2-0 mağlup eden Real Madrid, liderin namağlup unvanını sonlandırdı.

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İspanya La Liga'nın 13. haftası Madrid derbisine sahne oldu.

Zinedine Zidane yönetiminindeki Real Madrid, haftaya lider giren Atletico Madrid'i her iki devrede bulduğu gollerle mağlup etti.

Kritik maçta Real'e galibiyeti getiren goller 15' Casemiro ve 62' Jan Oblak'tan(k.k.) geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Real Madrid, rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Atletico Madrid ise sezonun ilk yenilgisini aldı.

Real Madrid formasıyla 528. maçına çıkan Karim Benzema, Real Madrid formasıyla en çok maça çıkan yabancı oyuncu oldu.