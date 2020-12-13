BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  SPOR
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Madrid derbisinin kazanı Real Madrid

İspanya La Liga'da haftanın maçı Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Derbide rakibini 2-0 mağlup eden Real Madrid, liderin namağlup unvanını sonlandırdı.

Abone ol

İspanya La Liga'nın 13. haftası Madrid derbisine sahne oldu.

Zinedine Zidane yönetiminindeki Real Madrid, haftaya lider giren Atletico Madrid'i her iki devrede bulduğu gollerle mağlup etti.

Kritik maçta Real'e galibiyeti getiren goller 15' Casemiro ve 62' Jan Oblak'tan(k.k.) geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Real Madrid, rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Atletico Madrid ise sezonun ilk yenilgisini aldı.

Real Madrid formasıyla 528. maçına çıkan Karim Benzema, Real Madrid formasıyla en çok maça çıkan yabancı oyuncu oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen bombaladı: Ali Koç tarihe geçtin işte, övün
Taciz iddialarının odağındaki Hasan Ali Toptaş konuştu: Özür dilerim demedim
İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı! Yetkili isim kurtuluş reçetesini verdi
Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: 25 Aralık'ta başlanacak
Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olan İrfan Fidan eşini dövdü mü? Fidan'da açıklama geldi
Meral Akşener neden 'seçmenimiz terliğini çıkarıp, bizi eve kadar kovalar' dedi? Aday mı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da eski F-16 pilotu FETÖ'den tutuklandı
Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
Elif Ada'nın annesi kimdir İbrahim Tatlıses'in eşi Ayşegül Yıldız kimdir?
Pelkas'tan Erol Bulut'a olay tepki! Geceye damga vurdu
Dolar ve altın satmayın! 'Kazandıracak' diyerek kritik tarihi açıkladı
CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın iddiası: Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldı
Yorumlar