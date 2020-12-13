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MSB duyurdu! 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere icra edilen 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahsın yakalandığı, 34 bin 264 şahsın hududu geçmeden engellendiği kaydedilirken, bu şahıslar arasında 24’ünün FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubunun yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca, Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan 29’u DEAŞ'lı olmak üzere 202 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB
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