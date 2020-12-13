Borussia Dortmund evinde paramparça oldu
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, konuk ettiği Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.Abone ol
Bundesliga 11. hafta maçında Borussia Dortmund evinde Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren goller Silla Wamangituka (2), Philipp Förster, Tanguy Coulibaly ve Nicolas Gonzalez'den geldi. Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle kaçırdığı maçta sarı-siyahlıların tek golünü Giovanni Reyna kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund son 3 haftada 1 puan toplarken, Stuttgart üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Leipzig'in zirve takibi
Leipzig ise sahasında Werder Bremen'i ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 41. dakikada Dani Olmo kaydetti. Leipzig puanını 24’e çıkarırken Werder Bremen 11 puanda kaldı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Mainz 05 0-1 Köln
RB Leipzig 2-0 Werder Bremen
Freiburg 2-0 Arminia Bielefeld
Mönchengladbach 1-1 Hertha Berlin