Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sevk tarihleriyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihleri ile ilgili ayrıntılar yer aldı.

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MSB Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, son bir ayda düzenlenen operasyonlara ve çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda koronavirüse karşı alınan tedbirlere de değinen Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir." dedi. Aktop şunları kaydetti:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, salgınla mücadele kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı kurumların imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 155 milyon cerrahi maske, 155 bin N-95 tip maske, 620 bin tulum, 500 ton dezenfektan üretilmiş, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlar ile diğer Bakanlık ve kurum, kuruluşlara ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dağıtımı yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir."