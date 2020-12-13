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ABD’de durum fena! Bir hastane otoparkı koronavirüs servisine dönüştürüldü

ABD’de bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs (Covid-19) servisine dönüştürüldü.

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ABD’de koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle hastaneler dolmaya başladı. Bunun üzerine ülkenin Nevada eyaletindeki Reno Hastanesi’nin otoparkına 700 adet hasta yatağı yerleştirildi.

Hastane çalışanlarından Janet Baum, “Bu korkutucu. İşe gittiğinizde kapalı bir otoparkta çalışmayı beklemiyorsunuz ancak onu bir hastaneye dönüştürdük o yüzden artık bir garajda çalışıyor gibi hissetmiyoruz’ dedi. Garajın 10 gün içinde hastaneye dönüştürüldüğü bildirildi.

ABD’de virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 549 bin 366’ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 305 bin 82’ye yükseldi. Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 644 bin 325’e çıktı.

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