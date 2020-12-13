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Everton, Chelsea'yi tek golle devirdi

Premier Lig'de Chelsea'yi konuk eden Everton, penaltıdan bulduğu tek golle rakibini devirdi.

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Premier Lig'in 12. hafta maçında Everton, Goodison Park'ta Chelsea'yi konuk etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Gylfi Sigurdsson'un ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçen Everton maçın sonuna dek skoru korudu ve tek golle kazanmayı bildi.

Everton, Chelsea'yi 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırırken puanını 20'ye çıkardı. 9 maç sonra Premier Lig'de yenilgi gören Chelsea ise 22 puanda kaldı. Ligde ikinci yenilgisini alan Chelsea, ilk mağlubiyetini ikinci haftada Liverpool karşısında almıştı.

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