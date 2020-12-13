Everton, Chelsea'yi tek golle devirdi
Premier Lig'de Chelsea'yi konuk eden Everton, penaltıdan bulduğu tek golle rakibini devirdi.Abone ol
Premier Lig'in 12. hafta maçında Everton, Goodison Park'ta Chelsea'yi konuk etti.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Gylfi Sigurdsson'un ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçen Everton maçın sonuna dek skoru korudu ve tek golle kazanmayı bildi.
Everton, Chelsea'yi 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırırken puanını 20'ye çıkardı. 9 maç sonra Premier Lig'de yenilgi gören Chelsea ise 22 puanda kaldı. Ligde ikinci yenilgisini alan Chelsea, ilk mağlubiyetini ikinci haftada Liverpool karşısında almıştı.