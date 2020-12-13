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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bir madalya daha

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.

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Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler finallerinde Bora Tarhan halkada ve atlama masasında bronz madalya kazandı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.

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