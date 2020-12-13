Filip Novak'tan tepki çeken kare sonrası özür

Fenerbahçeli Filip Novak, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası "Kaybettiğimiz maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum." dedi.

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Fenerbahçe'de Novak, 3-0 kaybedilen Malatyaspor maçı sonrası Zeki Yavru ile sohbet ederken gülümsediği anlarla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Novak, dün akşam kaybettikleri bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandığını ifade ederek, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız" dedi.