Uğur Şahin'den ABD'nin aşı onayına yorum: Çok önemli bir kilometre taşı

BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, buldukları aşıya ABD'de kullanım onayı verilmesini "Çok önemli bir kilometre taşı" sözleriyle değerlendirdi.

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BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) buldukları corona virüs aşısına onay vermesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Corona virüsle mücadelede dünyanın umudu haline gelen Türk bilim insanı Uğur Şahin, CNN International’a değerlendirmelerde bulundu.

FDA'nın aşıya acil kullanım onayı vermesine değinen Şahin, "Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum. Böylece aşımızı ABD nüfusu için kullanılabilir hale getirebiliriz" dedi.

Etkinliği yüzde 95 olarak açıklanan aşının en önemli sonucunun hastaneye yatma riskini azaltması olduğunu söyleyen Şahin, "Bu, ABD'de hastaneye yatma riskinin daha düşük olmasını beklediğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

Şahin, "Elbette salgının hızını azaltmak için nüfusun büyük bir kısmına ulaşmamız gerektiğinden, önümüzdeki birkaç ay içinde pandeminin yayılması üzerinde doğrudan bir etkimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.