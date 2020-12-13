BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  YEREL
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Beyoğlu'nda Afrika uyruklulardan korona partisi

Demirören Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda bulunan gece kulübünde, koronavirüs önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Polis tarafından basılan gece kulübünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Abone ol

Olay 28 Kasım'da Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde gerçekleşti. Afrika uyruklu kişiler, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece kulübünde parti düzenledi.

Parti haberini alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yaptı.

Daha önce 6 kez polis baskını düzenlenmiş
Para cezası kePartide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi. 

Sosyal medyadan paylaştılar
Koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Uğur Şahin'den ABD'nin aşı onayına yorum: Çok önemli bir kilometre taşı
Koronavirüs gelir kapısı oldu! Refakatçi borsası oluştu
PKK elebaşı Murat Karayalan itiraf etti: Bu şehirlerde kaybettik
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Rıdvan Dilmen bombaladı: Ali Koç tarihe geçtin işte, övün
Erol Bulut'un bu işten anlamadığı belgelendi 3-4 haftaya gider
ÖNCEKİ HABERLER
İrfan Fidan kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?
Yılbaşı öncesi kuru yemişte yüzde 400 talep patlaması! 24 saat aralıksız çalışıyorlar
DHBT sınavı ne zaman 2020 ertelendi mi yeni bilgi
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bir madalya daha
Dev düelloda kazanan Anthony Joshua
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
Yorumlar