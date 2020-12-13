Süper bulaştırıcılar! Bir konferans yaptılar 300 bin kişiye koronavirüs bulaştırdılar

Koronavirüsün bulaşma hızını gösteren en ilginç olay ABD'deki bir konferansta yaşandı. Şubat ayında Boston'da yapılan ve 175 kişinin katıldığı bir biyo teknoloji konferansı, ülkede toplam 300 bin vakanın kaynağı olarak saptandı.

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Şubat ayında Boston'da yapılan ve 175 kişinin katıldığı bir biyo teknoloji konferansı, ülkede toplam 300 bin vakanın kaynağı olarak saptandı. Science dergisinde yayınlanan bir araştırma, yüzbinlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasındaki virüsün genetik bilgisinin izini sürdü ve uzmanların “Süper bulaştırıcı” adını verdikleri olayın vehametinin anlaşılmasını sağladı.

Araştırma, ABD'deki 300.000 kadar koronavirüs vakasının kaynağının, Şubat ayında 175 biyoteknoloji uzmanının katıldığı Boston'daki iki günlük bir konferans olduğunu ortaya koydu.

Konferansı bir ilaç şirketi düzenledi

İlaç şirketi Biogen tarafından Boston'da yapılan konferans, epidemiyologların "Süper Bulaştırıcı" olarak adlandırdığı salgının en eski örneklerinden biriydi; toplantıya katılan bir grup insan çok sayıda insana virüsün bulaşmasına neden oldu. Son aylarda birçok eyalet tarafından genetik verilerin incelenmesine izin verilmesi, bilim insanlarının virüsün yayılma hızını ortaya çıkarmalarına olanak sağladı.

Kontrol altına alınmadığında neler olduğunu gördük

Harvard ve MIT Üniversitelerinde görevli bir genomik epidemiyolog olan Doktor Bronwyn MacInnis, Boston'da yaşanan olay için "Bu, uyarıcı bir hikaye," dedi.

Yayılmayı izlemek için araştırmacılar, konferansa katılan 28 kişiden alınan virüs örneklerinde tespit ettikleri bir tür genetik parmak izinden yararlandı. Araştırma, konferansın yalnızca Boston bölgesindeki on binlerce vakanın tohumlarını attığını ortaya koydu.

Doktor MacInnis, "İnsanların 'her şey yolunda' diyerek, kontrolsüzece hareket etmelerinin riskini alıyoruz. Verilerimiz bize salgının yayılma hızının kontrol edilmediğinde neler olabileceğini hatırlatıyor '' dedi.