Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı

Faslı oyuncunun, sözleşmesi sona eriyor ve bazı takımlarla temas halinde... Sarı-kırmızılı ekibin Belhanda ayarında bir ismi alması zor görünüyor ama yeni sözleşme konusunda kafalar karışık.

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Galatasaray'da gündem Younes Belhanda... 2017 yılında sarı-kırmızılı takıma transfer tecrübeli futbolcunun, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Galatasaray forması altında 4 sezonda 113 maça çakan Belhanda, 17 gol atarken 24 de asist yaptı. Hemen hemen her sezon performansı tartışma yaratırken takımda kalması gerektiğini söyleyen de 'zamanını doldurdu, gönderilmeli' diyen de var. Bu aşamada gözler yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi.

Kongre sıkıntısı

Yönetimin, mayıs ayında kongre yapılacağı için Belhanda konusunda atım atması beklenmiyor. Ancak Terim'in ısrarla kalmanı istemesi halinde görüşme yapılabileceği belirtiliyor. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu da bu aşamada boş durmuyor. Durumunun belirsizliği nedeniyle Fransa başta olmak üzere birçok takımla temas halinde... Hatta ocak ayında, gelecek sezon için bir takımla anlaşabileceği yönünde bilgiler geliyor. Bu da Belhanda kalitesinde bir oyuncu alması zor görünen Galatasaray'ı sıkıştıracak gibi görünüyor.

4 kupa kaldırdı

Bu sezon formunu yükselten Belhanda, Galatasaray'da yeniden aranan isim haline geldi. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

İndirim yapacak

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı takımda mutlu olan Belhanda'nın kalmak istediği ve yeni sözleşme teklif edilmesi halinde 3.35 milyon euro'luk ücretinde indirim yapmaya da hazır olduğu öğrenildi.