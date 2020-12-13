KYK bursları ne zaman yatar 2020 hangi aylarda ödenir?

KYK burs ve öğrenim kredisinden yararlanacak üniversite öğrencileri, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2020- 2021 Eğitim yılında KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya başlayan öğrencilerin ödeme tarihleri resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun paylaştığı tarih

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Burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. İşte, 2020-2021 döneminde ilk kez burs almaya hak kazananlar için ödeme tarihi...

2020-2021 burs ve krediler ne zaman yatacak:

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Burs ve kredi ödemeleri nereden alınacak: Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KART BİLGİLERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.